النفط ينهي الأسبوع على مكاسب كبيرة

صعدت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة اليوم الجمعة وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الانتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس آذار لمراجعة سياستها.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6 بالمئة إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها ثلاثة بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسبة قدرها سبعة في المئة على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو حزيران بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.