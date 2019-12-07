15 بالمئة من السعوديين شاركوا في اكتتاب أرامكو

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، مدير الاكتتاب أن 15 بالمئة من السعوديين شاركوا في اكتتاب الطرح الأوَّلي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).

وقالت “سامبا” ، في بيان لها اليوم السبت إنَّ” المكتتبين في الفئة العمرية بين 31 و 45 عامًا هم الأكثر طلبًا للأسهم في الطرح الأوَّلي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)”.

وأضافت أن عدد المكتتبين السعوديين في الطرح الأوَّلي بلغ 4947275 فيما سجَّل نظراؤهم الخليجيون 2467 ، في حين وصل عدد المكتتبين المقيمين 106258.

وأضافت سامبا كابيتال، أن العدد النهائي للمكتتبين الأفراد بلغ 5056000 قاموا بالاكتتاب بعدد 1537107430 سهما بقيمة إجمالية بلغت 49187437760 ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 7ر153 بالمئة من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.