الخارجية الأمريكية: نميز بين الإيرانيين ونظامهم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن “دعم الشعب الإيراني مهم بالنسبة لمایك بومبیو، ونحن نمیز دائماً بين الإيرانيين الذين يتمتعون بثقافة وتاريخ غني، ونظامهم”.

وأضافت أورتاغوس في مقابلة حصرية مع قناة “إيران إنترناشيونال”، إن “قتل وسجن الإيرانيين الذين يريدون فقط الإصلاح والمحاسبة على الفساد في بلدهم ليس هو الطريقة الصحيحة للتعامل مع مطالبهم”.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن ” النظام الإيراني ضاعف سعر البنزین، الذي أشعل الاحتجاجات، لكنه ما زال يرسل الصواريخ والأسلحة إلى اليمن، بينما يمكنه إنفاق هذه الأموال علی شعبه، والشعب الإيراني أصبح يدرك ذلك”.

وأكدت أورتاغوس، أنه من المهم للولايات المتحدة أن تعلن أنها تدعم حرية وسائل الإعلام والصحافيين والمتظاهرين، مضيفةً “نحن ندعم صوت الناس في جميع أنحاء العالم. حتى الآن، لم نلتزم الصمت إزاء الأنظمة التي انتهكت حرية وسائل الإعلام. يجب على جميع البلدان المطالبة بحرية الصحافة”.

وختمت أورتاغوس قائلةً: “لا يمكن الإعلان عن إحصاءات دقيقة في الوقت الحالي، لكن النظام الإيراني قتل المئات على الأقل، في الاحتجاجات الأخيرة. فيما يُعتبر قتل وسجن متظاهر إيراني واحد كثيراً للغاية”.