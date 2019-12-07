هجوم على منزل مقتدى الصدر بطائرة مسيرة مسلحة

صرح مقرب من الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم السبت بأن طائرة مسيرة قصفت منطقة الحنانة التي تضم منزل الصدر في مدينة النجف 180/كم جنوبي بغداد.

وقال صالح محمد العراقي ، في بيان صحفي: “تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من مقتدى الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا”.

وأضاف: “هنا يقول قائدي مقتدى الصدر إن المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم، وكما قال الزعيم: لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني انما المهم سلامة الوطن”.

وأضاف أن “التحقيقات جارية”.