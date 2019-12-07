“جدوى”: مبيعات الإسمنت تواصل نموها للشهر الخامس تواليا

سجلت المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السعودي أداءاً إيجابياً خلال أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار، إذ شهدت عمليات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة كبيرة بلغت 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر المشتريات غير النفطية خلال شهر مسجلاً أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، إذ زادت مبيعات الإسمنت بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مواصلة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، كما زاد إنتاج الإسمنت 16% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة في مبيعات وإنتاج الإسمنت جاءت بسبب الانتعاش الذي تشهده المملكة في أعمال البنية التحتية والتشييد بدعم من المشاريع العملاقة التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة.

وعلى صعيد القروض المصرفية، أشار التقرير إلى أن قطاع القروض العقارية المُقدمة من البنوك وشركات التمويل شهد قفزة قياسية بنسبة 172% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.3 مليار ريال في أكتوبر 2019م، في حين ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 7.1% وزادت المطلوبات على القطاع الحكومي بنسبة 21.8%، بينما زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 4.2%.

ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بأكتوبر 2018م، لكنه سجل ارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2019، كما واصلت الأسعار في فئة “السكن والمرافق” انخفاضاً خلال أكتوبر متراجعة بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتراجع الأسعار في فئة “إيجارات المساكن” بنسبة 4.8% إلا أنها ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2019م، وهي أعلى زيادة شهرية منذ إبريل 2015م.

وجاء آداء القطاعات في سوق الأسهم مختلطاً في نوفمبر ليتسق مع الآداء الكلي لمؤشر “تاسي” خلال الشهر، وجاء أفضل مستويات أداء من نصيب قطاعات “تجزئة الأغذية” و”البنوك” و”السلع الرأسمالية” متأثراً بارتفاع الطلب على أنشطة السياحة والترفيه، في حين سجلت قطاعات “إدارة وتطوير العقارات” و”الاستثمار والتمويل”، و”السلع طويلة الأجل” مستويات الأداء منخفضة.