غوميز والبروفيسور.. أغرب أسماء الصقور المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز

يستلهم الصقَّارون عادة أسماء تدل على القوَّة والمنعة والشجاعة والسرعة لصقورهم، إلاَّ أنَّها تشهد أحيانًا تسميات ذات علاقة بطبيعة الصقر، أو شخصيَّة عالميَّة أثَّرت في الصقَّار، مثلما حدث في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، والذي شهد إطلاق اسم (غوميز) لاعب نادي الهلال، أو أسماء شخصيَّات سينمائيَّة مثل (البروفيسور)، و(الجوكر).

ويستلهم بعض الصقَّارين أسماء صقورهم من أسماء أبنائهم؛ كونهم يعتبرونها أبناءً لهم، مثل اسم: (شيخة، نورة، وعد، نوف، عبلة، عليا، عنود، وضحى، سارة، سلمى، عوض، سعد، حمود، جابر، نايف، نواف، سلطان، سلمان، ومشهور) كأكثر الأسماء تكرارًا.

فيما يطلق صقَّارون أسماء ذات علاقة بشكل الصقر وحركته، مثل الصقر “مشوش”، لصاحبه محمد البرغش المنصوري، الذي انتزع المركز الأول في فئة قرموشة جير فرخ في مسابقة الملواح 400 متر، بمدة زمنية 17.341 ثانية، متفوِّقًا على ابنه حميد، ومعلِّلاً تسمية صقره بهذا الاسم؛ كونه يشوِّش عليه من فرط حركته، فيجعله يتساءل عمَّا إذا كان سيحقِّق اللقب أم لا.

فيما عزت عذاري الخالدي (أوَّل صقَّارة سعوديَّة تشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور)، تسمية صقرها باسم “سطام”، لمعناه الذي يشير إلى القوة والإصرار والاصطدام بالمصاعب.

ويطلق صقَّارون أسماء ذات معنى مهيب لصقورها؛ لإدخال الرهبة في قلوب المتنافسين، مثل أسماء: (كابوس، بارود، لهب، هجوم، عقوبة، مرعب، رعد، تهديد، مايهاب، بركان، زلزال، إعصار، العاصفة، سراب، جلاد، جالود، جلمود، قهر، لسعة، لغم، جمرة، عاصوف، عقرب، حرب، خطر، أكشن، صدمة، شرارة، رعاد، حراق، كبريت، الوحش، خطر، الخطير، عذاب، بطاش، بتار، صداع، سكين، سياف، بتار، سفاح، سهم، إزعاج).

فيما يذهب آخرون إلى التغزُّل بها، مثل اسم: (ذهب، الذهبي، روعة، رهيفة، غلا، حلوى، فتنة، غرام، أمجاد، إبداع، شوق، مشتاق، عجيب، ملهم، براق، ولهانة، مزيون، حسناء، نقي، الزين، شجاع، خير، مطرب، النصر، الشيخ، اللورد، والأسطورة).

على نحو آخر، يحبِّذ صقَّارون إطلاق أسماء مسقط رأسهم والمناطق التي أتوا منها على صقورهم، مثل: نجد، السعودية، بريدة، عنيزة، القصيم، حائل، تبوك، حلوة الجوف، نيوم، البحر الأحمر، أو سكاكا لصاحبه سلطان الربيعان الفهيقي، الذي اقتنص المركز الأول في شوط جير بيور قرناس بـ20.826 ثانية، أو طويق، في إشارة إلى سلسلة جبال طويق التي شبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همَّة السعوديين بها، أو مثل مَن سمُّوا صقورهم تيمنًا بمدن زاروها وتعلَّقوا بها، مثل: بيروت في لبنان، دبي، برلين، مدريد، طوكيو، سياتل، روسية، الكندي، الإمارات والبحرين والكويت.

ومن أغرب الأسماء التي شهدها مهرجان المؤسس اسم: (إسعاف، اسبرين، عريان، مجهول، الجمس، البورش، الشقة، 2030، ترند، بطران، بشكيك، جلطة، مغشوش، مشاكل، المشاكس، البروفيسور، الجوكر، لا تقلق).

ولم يخلُ مهرجان الصقور من إطلاق أسماء مستوحاة من قصص تاريخيَّة مثل: جنكيز، هتلر، أو الزير، وجساس، واللذين شاركا في اليوم الثاني من المسابقة في شوط واحد، ولم يحالفهما الحظ في نيل اللقب.

يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، ويُقام في ملهم شمال مدينة الرياض، بجوائز إجمالية تتجاوز 21 مليون ريال.