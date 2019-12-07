صحة مكة تطلق مبادرة لاستقبال الأطفال مجهولي الأبوين

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، متمثله في برنامج المشاركة المجتمعية، بمستشفى الولادة والأطفال؛ مبادرة (نرعاهم كأبويهم) لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين ضمن النسخة الثالثة للحملة التطوعية التي تقوم بها وزارة الصحة تحت شعار تطوعي (صحة #3)

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن هذه المبادرة جاءت تلبية للاحتياج الفعلي للمستشفى لكوادر إضافية؛ لخدمة و رعاية الأطفال .

وذكرت مسؤلة برنامج الشركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب أن هذه المبادرة تنقسم الى محورين:

محور خاص بتكوين فريق من المتطوعين من التمريض المتقاعد و سيدات المجتمع المكي؛ لمعاونة الفريق داخل المستشفى حيث تتفرغ الموظفات للإهتمام بالأطفال المرضى منوهة بأن غالبية الأطفال مجهولي الأبوين يكونون بحالة صحية سليمة و يحتاجون لرعاية الأم وليس للرعاية التمريضية، كما تمت الإستعانة بجمعية مراكز الأحياء لتكوين هذا الفريق المكون من 60 متطوعة.

ومحور آخر لتحسين بيئة إقامة الأطفال بالشراكة مع إحدى المجموعات التجارية حيث تتراوح اقامتهم بين شهرين إلى سنة ونصف وتجد صحة مكة نفسها ملزمة بتقديم هذه الخدمة للاطفال إلى حين انتهاء إجراءات الجهات ذات العلاقة المنوطة باستلام الأطفال.

وتحظى هذه المبادرة بإشراف ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزه مطير، من حيث إجراء المقابلات مع المتطوعات

كما سيقوم شخصياً بمشاركة مساعديه بالإشراف على نقل الأطفال إلى مقرهم الجديد.