الشباب يواصل تدريباته بمشاركة الصليهم .. و إصابة وليد حزام

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عصر اليوم السبت، تحضيراته على ملعب النادي الرديف تحت قيادة المدرب الوطني سلطان القنوي، وذلك استعداداً لمواجهة الرائد يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (11) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون جمل فنية منوعة ركز من خلالها المدرب على تدريبات الاستلام والتسليم السريع من لمسة وحدة، والتحكم بالكرة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين طبقت تدريبات فنية وتكتيكية أبرزها، التمرير في المساحات الفارغة، بناء الهجمة، وتغيير اتجاه اللعب، الاستحواذ على الكرة. واختتم التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشارك في التدريبات الجماعية الثلاثي عبد المجيد الصليهم، فاروق بن مصطفى، وصوماليا وذلك بعد أن أكملوا برنامجهم اللياقي، فيما واصل اللاعب عبد الله الشامخ برنامجه اللياقي. وشهدت التدريبات إصابة اللاعب وليد حزام بالتواء في مفصل القدم إذ غادر التدريبات دون إكمالها.