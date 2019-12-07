الهلال يتجاوز الجبلين برباعية ويعبر إلى الدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين #الهلال_والجبلين

برباعية مقابل هدفين ،استطاع فريق الهلال،اليوم، تجاوز الجبلين ليعبر إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بعد أن تقدم محمد الشلهوب للهلال عند الدقيقة 25 من عرضية أمير كردي سددها في شباك الجبلين بالقدم اليسرى.

وبعد مضي 3 دقائق عدل كارلوس دي مورا النتيجة لـ”الجبلين” عند الدقيقة 28.

و في الشوط الثاني أضاف “خربين” الهدف الثاني لـ”الهلال”.

وتعادل حسان عقبي للجبلين من كرة ثابتة عند الدقيقة 82

ثم تمكن “كاريو” من تسجيل الثالث لـ”الهلال” ليضيف “إدواردو” الرابع و يؤكد تأهل الهلال للدور الـ16.