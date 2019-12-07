100 ريال للفجر و50 للمغرب والعشاء.. الحوثي يفرض جباية على أداء الصلاة في المساجد

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن فرض مليشيا الحوثي ضرائب على المصليين في المساجد.

وقال الإرياني عبر صفحته على تويتر “واحدة من صور الجباية التي يمارسها مشرفي المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها والتي لم تسلم منها حتى بيوت الله، وفرضها رسوم على رواد المسجد لكل فرض من الفروض الخمسة في سابقة لم تحدث عبر كل مراحل التاريخ”.

وأضاف “هذه الممارسات الإجرامية التي وصلت حد غير مسبوق من الاستهتار والاستخفاف بمعاناة الناس وتعمد إذلالهم واهانتهم تؤكد ان سقوط هذه المليشيا بات أقرب مما يتصور الجميع، وإن الهم الأكبر لقياداتها الآن هو مراكمة الاموال والأرصدة قبل السقوط الحتمي والوشيك”.

وختم تغريداته قائلا “نكرر الدعوة لسكان العاصمة المختطفة صنعاء وفي كافة مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى اللحاق بركب الانتفاضات العربية في وجه المليشيات الايرانية،والتحرك لاسترداد عزتهم وكرامتهم والإطاحة بهذه العصابة الإجرامية التي تجاوزت بممارساتها كل الخطوط الحمراء وباتت اوهن من بيت العنكبوت”.