شاهد.. مرور المدينة يطيح بـ”السائق المتهور”

أطاح مرور منطقة المدينة المنورة بقائد مركبة سار عكس اتجاه السير في حي العزيزية، ما عرض المواطنين للخطر.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المركبة التي كان يقودها سائقها، لا تحمل لوحة أمامية، مؤكدًا أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وينص قانون المرور، على أن عقوبة قیادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السیر، ھي غرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف ریال، ولا تشمل العقوبة حجز السیارة، أو توقیف قائدھا.