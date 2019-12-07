لاعب #النصر عبدالرحمن الدوسري من أفضل 6 شباب تألقوا في دوري أبطال آسيا 2019

شهد دوري أبطال آسيا 2019 إعلان عدد من اللاعبين الشباب في جميع أنحاء آسيا عن أنفسهم في أكبر بطولة للأندية في القارة حيث أظهروا إمكاناتهم بقوة.
وهم علاء عباس لاعب نادي الزوراء العراقي و عبدالرحمن ، الدوسري لاعب نادي النصر السعودي، سوفانوت موينتا لاعب نادي بوريرام يونايتد، دايكي هاشياوكا لاعب نادي أوراوا ريد دايموندز، صفاوي رشيد لاعب نادي جوهور دار التعظيم، كيم داي-وون لاعب نادي دايغو
وكتب حساب دوري أبطال آسيا عبر حسابه
عبد الرحمن الدوسري لاعب نادي النصر ذو الـ 22 عاماً الذي كان جزءاً من تشكيلة فريق النصر الذي فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، ساعد النادي الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقراً له على تجاوز دور المجموعات في أول ظهور له في البطولة القارية منذ عام 2016.
منذ الجولة الثالثة فصاعداً، بدأ لاعب خط الوسط كأساسي في كل مباراة مع فريقه في دوري الأبطال حيث وصل النصر إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.
جاءت أفضل اللحظات بالنسبة للدوسري عندما سجل هدف التعادل على أرضهم أمام السد على ستاد الملك فهد الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي، قبل أن يخرج السعوديون في النهاية على يد الفريق القادم من الدوحة.
في الوقت نفسه، لاحظ مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد
أداءه المميز، حيث تم اختيار الدوسري لتشكيلة الصقور الخضر في التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.