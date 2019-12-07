لاعب #النصر عبدالرحمن الدوسري من أفضل 6 شباب تألقوا في دوري أبطال آسيا 2019

شهد دوري أبطال آسيا 2019 إعلان عدد من اللاعبين الشباب في جميع أنحاء آسيا عن أنفسهم في أكبر بطولة للأندية في القارة حيث أظهروا إمكاناتهم بقوة.

وهم علاء عباس لاعب نادي الزوراء العراقي و عبدالرحمن ، الدوسري لاعب نادي النصر السعودي، سوفانوت موينتا لاعب نادي بوريرام يونايتد، دايكي هاشياوكا لاعب نادي أوراوا ريد دايموندز، صفاوي رشيد لاعب نادي جوهور دار التعظيم، كيم داي-وون لاعب نادي دايغو

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