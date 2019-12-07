الفرج يطمح لتكرار إنجاز الجابر مع المنتخب والهلال في عام واحد

يتفاءل السعوديون بتكرار الإنجاز الذي حدث عام 2002م، و الذي شهد حصول نادي الهلال على لقب كأس الكؤوس الآسيوية تحت قيادة الكابتن سامي الجابر و حقق أيضًا في ذات العام المنتخب السعودي لقب كأس الخليج الـعربي الـ22 و كان قائد المنتخب آنذاك سامي الجابر .

و تعول الجماهير السعودية على وجه العموم و الهلال بشكلٍ خاص على كابتن الأخضر و الهلال سلمان الفرج بتكرار الإنجاز الذي حققه سامي الجابر و زملاؤه في تلك الفترة حيث حقق الكابتن سلمان الفرج لقب دوري ابطال اسيا 2019م مع الهلال و سيخوض هو و زملاؤه لقاء النهائي الخليجي مساء الغد الأحد أمام البحرين في قطر و سيكون الكابتن سلمان الفرج على استعداد لخوض هذه المباراة بعد غيابه في مباراة النصف النهائي أمام قطر و التي فاز فيها الأخضر بهدف دون رد .

الجدير بالذكر أن الإنجاز لا يقتصر فقط على قائدي الهلال سلمان الفرج و سامي الجابر فقد حقق أربعة لاعبين آنذاك مع الهلال اللقب الآسيوي و مع المنتخب السعودي الانجاز و هم : محمد الدعيع و عبدالله سليمان و عبدالله الجمعان و و احمد الدوخي بالإضافة إلى الكابتن سامي الجابر

و شهدت هذه النسخة من البطولة الخليجية ضم 8 لاعبين هلالييين و هم : محمد البريك و ياسر الشهراني و محمد كنو و عبدالله عطيف و هتان باهبري و نواف العابد و سالم الدوسري و القائد سلمان الفرج