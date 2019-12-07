بحضور ولي العهد .. أنتوني جوشوا يفوز في #نزال_الدرعيه_التاريخي #RuizJoshua2 #محمد_بن_سلمان_في_الدرعيه

في مباراة تاريخية على أرض المملكة فاز الملاكم العالمي أنتوني جوشوا بنزال الدرعية التاريخي – نزال العالم للوزن الثقيل في الملاكمة- بعدما هزم الملاكم المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور، المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، وذلك بحضور ولي العهد

وفاجأ صاحب السمو الملكي،ولي العهد الأمير محمدبن سلمان، جمهور نزال الدرعية التاريخي مساء اليوم في الملاكمة بالحضور

ويقام النزال بين حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم، السبت، متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم.

يشار إلى أن ميدان الدرعية احتضن، الليلة، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم تشييد ميدان الدرعية خصيصًا لهذه المناسبة في فترة زمنية قصيرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف و تنقله حوالي 72 قناة تلفزيونية في العالم