“هيكلة جديدة” لجامعة الجوف

اعتمد مدير جامعة الجوف، الهيكل العام الجديد للجامعة والهياكل الفرعية لوكالات الجامعة وإدارات العموم والإدارات والوحدات الإدارية.

ويأتي إعداد الهيكل الجديد للجامعة بناء على مراجعة شاملة لجميع هياكل قطاعات الجامعة، مع مزامنة لمراجعة مهام وصلاحيات جميع الإدارات المرتبطة تنظيميًا بمدير الجامعة، والإدارات والعمادات والوحدات المرتبطة تنظيميًا بوكالات الجامعة حسب الأسس ومبادئ التنظيم الإداري لتواكب التطورات والمستجدات التي حدثت في الجامعة خلال الفترة الماضية، من توسع وإنشاء إدارات ووحدات جديدة لتُسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 فيما يتعلق بالتعليم الجامعي.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان, ولأمير منطقة الجوف ونائبه, ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمهم لجامعة الجوف.

وأوضح أن جامعة الجوف وفي إطار سعيها المستمر للتحسين في مختلف أنشطتها التعليمية والبحثية والإدارية والتقنية والمجتمعية, ولما للجانب التنظيمي من أهمية في تعزيز جودة إنجاز الأعمال وتطويرها, ولدور الهياكل والأدلة التنظيمية في تحديد المهام والصلاحيات وإزالة التداخل ولتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء وتنظيم أعمال الجامعة بتكامل بين أدوار قطاعاتها على قواعد صحيحة للوصول لأهدافها الإستراتيجية، فقد قامت الجامعة بمراجعة شاملة لهيكلها وأدلتها التنظيمية.

وكشف مدير الجامعة عن أبرز ما نتج عن الهيكل الجديد، وفقًا لما يلي:

* إعادة هيكلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ونقل ارتباطها التنظيمي من معالي مدير الجامعة إلى وكالة الجامعة وتغيير مسماها إلى عمادة الموارد البشرية والرفع للجهات المختصة لاعتماده.

* إعادة هيكلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمشروعات التقنية وتغيير مسماها لتصبح بمسمى الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات.

* نقل الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية من معالي مدير الجامعة إلى وكالة الجامعة.

* نقل الارتباط التنظيمي لعمادة شؤون الطلاب من وكالة الجامعة إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

* نقل الارتباط التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر من وكالة الجامعة إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

* إعادة هيكلة إدارة المدينة الجامعية مسماها لتصبح بمسمى الإدارة العامة لمرافق المدينة الجامعية.

* إعادة هيكلة إدارة الخدمات وتغيير مسماها لتصبح بمسمى الإدارة العامة للخدمات.

* إعادة هيكلة إدارة المشاريع الهندسية وتغيير مسماها لتصبح بمسمى الإدارة العامة للمشاريع الهندسية.

* نقل قسم الإحصاء والمعلومات من إدارة التخطيط والميزانية بوكالة الجامعة إلى وكالة الجامعة للتطوير والجودة وتغيير مسماه لتصبح بمسمى وحدة الإحصاء والمعلومات.

* مراجعة شاملة لدليل مهام وصلاحيات القيادات الأكاديمية.

* مراجعة شاملة لدليل مهام وصلاحيات القيادات الإدارية.

وأضاف الدكتور البشري أن الهيكل الجديد جاء ليؤكد الدور الذي تلعبه الجامعات في تحقيق إستراتيجية وزارة التعليم لرفع كفاءة التعليم الجامعي في تحسين مخرجاتها للإسهام في تلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030، كما شكر الدكتور محمد نايف العتيبي مستشار مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمشرف العام على المكتب رئيس لجنة مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية بالجامعة وفريق عمله على جهودهم التي بذلوها لتنفيذ المشروع، داعيًا بالتوفيق والسداد لجميع فرق العمل بالجامعة، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.