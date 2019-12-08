كوريا الشمالية تقول أنها أجرت إختبارًا مهما للغاية

أجرت بيونج يانج “اختبارًا مهمًا للغاية” في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معهد العلوم الدفاعية الذي تديره الدولة، والذي أجرى الاختبار بعد ظهر يوم السبت، أبلغ اللجنة المركزية للحزب الحاكم بـ “النتائج الناجحة” للاختبار، دون أن يوضح بالتفصيل ماهية الاختبار.

وقال البيان- الذي تم فيه استخدام الاسم الرسمي للدولة – إن “نتيجة الاختبار المهم هذه المرة ستلعب قريبا دورا مهما في تغيير الوضع الاستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مرة أخرى”.