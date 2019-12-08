ميسي يبقي مسار برشلونة ملاصقاً لريال مدريد قبل الكلاسيكو

حقق كل من برشلونة حامل اللقب مع نجمه اللامع ليونيل ميسي وريال مدريد المتساوي معه بعدد النقاط في الصدارة، فوزه الرابع تواليا امس السبت في المرحلة 16 من بطولة إسبانيا لكرة القدم، قبل جولتين من قمتهما المنتظرة في 18 الجاري.

وبعد ساعات من فوز ريال مدريد على ضيفه اسبانيول وصيف القاع 2-صفر في العاصمة، تخطى برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين ضيفه ريال مايوركا المهدد بالهبوط بسهولة 5-2 في كاتالونيا.

ورفع قطبا الليغا رصيدهما الى 34 نقطة، بفارق اربع عن اشبيلية الذي يحل ضيفا على اوساسونا الاحد، علما بانهما لعبا مباراة اقل بسبب تأجيل الكلاسيكو نتيجة الاحتجاجات الاخيرة في اقليم كاتالونيا.

في المباراة الاولى على ملعب “كامب نو”، خاض برشلونة المواجهة بعد فوزه على اتلتيكو 1-صفر بهدف الارجنتيني ليونيل ميسي المنتشي لحصوله الاثنين على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم للمرة السادسة (رقم قياسي).

وحقق ميسي الثلاثية الرقم 35 في الدوري الاسباني، لينفرد بالرقم القياسي متخطيا غريمه السابق في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واجرى مدربه ارنستو فالفيردي تغييرا وحيدا على التشكيلة التي واجهت أتلتيكو، فعاد سيرجيو بوسكيتس الى مركز الارتكاز بعد انتهاء ايقافه، فيما غاب البرازيلي آرثر بسبب الإصابة.

ومن هجمة مرتدة وتمريرة طويلة من الحارس مارك-اندريه تير-شتيغن، انطلق المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان بسرعة من منتصف الملعب، فانفرد بالحارس وعندما اقترب منه لعبها فوقه ساقطة ذكية مفتتحا التسجيل لبرشلونة (7)، وهي التمريرة الحاسمة الثانية للحارس الالماني هذا الموسم.

واحتفل ميسي بكرته الذهبية بافضل طريقة عندما أطلق تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة سكنت المقص الايسر لمرمى مايوركا (17). واصبح اللاعب الوحيد في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى يسجل 10 أهداف أو أكثر في آخر 14 موسما.

وكان الثالث، قريبا لكن تسديدة المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز ارتدت من القائم الايسر بعد تسديدة من مسافة قريبة (28).

لكن مايوركا صدم المضيف بتقليصه الفارق بتسديدة من الكرواتي أنتي بوديميرـ ارتدت من قدم المدافع الفرنسي كليمان لانغليه داخل شباك برشلونة (35).

واصل ميسي ابداعه من خارج المنطقة مسددا كرة لولبية جميلة في الزاوية اليسرى (41).

انتقل الدور بعدها الى صديقه سواريز الذي استلم من الهولندي فرنكي دي يونغ بعد فنية جميلة، فلعبها وظهره الى المرمى بكعبه رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى مانولو رينا (43).

وشرح سواريز طريقة تسجيله الهدف الاستعراضي “لم تكن الزاوية واضحة وكان هذا الحل الاخير ان اسدد بالكعب كي تدخل الكرة. بحثت عن التسجيل وكان من الصعب ان امررها”.

وبعد انفراد لغريزمان صده الحارس (52)، خرج تير-شتيغن بشكل خاطىء مسيئا تقدير عرضية تابعها بوديمير برأسه من مسافة قريبة في المرمى الخالي (64)، مقلصا الفارق الى 2-4.

لكن ميسي أعلن عن ثاني ثلاثية “هاتريك” هذا الموسم باضافته الخامس بتسديدة قوية من قلب المنطقة بعد تمريرة سواريز (83).

وانفرد ميسي بصدارة ترتيب الهدافين مع 12 هدفا متخطيا الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد (11).