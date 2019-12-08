48 مبادرة تطوعية أطلقها مستشفى قيا العام باليوم العالمي للتطوع

أطلق مستشفى قيا العام والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، امس الجمعة، ثمانية واربعون مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 120 موظف وموظفة تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2019م ضمن مبادرة “تطوعي صحة 3” والتي تستمر لمدة يومان.

وشملت المبادرات: مبادرة “تسعدنا زيارتكم” وكانت عبارة عن فريق عمل متطوع قام بزيارة كبار السن والمرضى في دار الرعاية الأجتماعية بمحافظة الطائف وتقديم لهم عدد من الهدايا.

واشتملت المبادرات على مبادرتي حدث بياناتك ومبادرة موعد، وتمثلت في فريق عمل متطوع في جوري مول، وكانت مهمته الإجابة عن كل استفسارات المراجعين والزوار، حيث يجيب الفريق عن استفساراتهم عن هذه الخدمة ويحدث بياناتهم، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية صحية.

كما نفذ المستشفى مبادرة “نهتم بكم” والتي هدفت للترفيه عن الأطفال خلال وجودهم في المستشفى والحد من مخاوف بعضهم من المستشفيات والكوادر الطبية كما اشتملت المبادرة على تقديم هدايا متنوعة.

وقدم المستشفى ضمن مبادراته دورات في الإسعافات الأولية بالمدارس، كما نفذ مبادرة “صحتكم غايتنا”، والتي زار من خلالها فريق التطوع عددا من كبار السن والمرضى داخل منازلهم، وتم تقديم الرعاية لهم والفحوص والإرشادات الصحية.

مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض بن عوض الحارثي وعقب جولة شاملة على كافة الفرق التطوعية المشاركة في اليوم العالمي داخل المستشفى وخارجه نوه بجهود فريق العمل مقدراً كل الفرق المساهمة والعاملة في اليوم العالمي للتطوع.

ومؤكداً بأن البرامج التطوعية ستستمر بمشئة الله بمشاركة الكوادر من ابناء المستشفى الذين يحرصون على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس الذي يحرص على الجوانب التطوعية والمشاركة المجتمعية للكوادر الطبية والصحية.