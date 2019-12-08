اليمن: مقتل 25 حوثياً في حيس والتحيتا

قتل نحو 25 مسلحاً حوثياً وأصيب 17 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، في مديريتي حيس والتحيتا، عقب محاولة تنفيذ عملية تسلل وهجوم فاشل على مواقع الجيش الوطني اليمني في المديريتين جنوب الحديدة.

وقالت مصادر طبية في الحديدة “استقبلنا 25 جثة بعضها جرى ترحيلها إلى صنعاء وذمار وصعدة، ولا تزال هناك 5 جثث في ثلاجة مستشفى العلفي، فيما جرى توزيع 17 جريحاً على مستشفيات في مديريتي زبيد وبيت الفقيه والحديدة”.

ولفتت المصادر إلى أن خسائر الحوثي البشرية تتصاعد يومياً جراء الهجمات الفاشلة التي تنفذها الميليشيا على مواقع القوات الحكومية في الساحل الغربي.

مؤكدة أن الميليشيا تفرض حالة طوارئ في المستشفيات الحكومية وتمنع الأطباء من تقديم أي خدمات للمرضى من المواطنين والاكتفاء بمعالجة جرحاها، وسط إصرار على ضرورة توجيه المرضى إلى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وكان المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أحد قوات الجيش الوطني، أعلن أمس تصعيداً حوثياً في مديريتي التحيتا وحيس جنوب الحديدة، مؤكداً أن الميليشيا تواصل عملياتها الإجرامية وخروقاتها للهدنة واعتداءها على منازل المواطنين بالقصف المدفعي في مدينتي حيس والتحيتا.

من جهة أخرى، هاجمت قوات الجيش اليمني أمس، مواقع الميليشيا بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وكبدتها خسائر فادحة، ووفقاً لمصدر عسكري فإن الميليشيا قصفت قرى الحبج، ما تسبب في ترويع الأطفال والنساء.