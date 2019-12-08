وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الطائف #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة (أطباء أسنان) بمـسـمــى: طبيب نائب (نساء) عدد (1) – طبيب مقيم (رجال) عدد (1) ، طبيب مقيم (نساء) عدد (1) وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين -من غير الموظفين- حسب الشروط الموضحة أمام كل وظيفة.

المستندات المطلوب إرفاقها:

– صورة واضحة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة

– صوره من التصنيف والتسجيل المهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصورة واضحة من الهوية الوطنية.

– صورة من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحاً به مسمى الوظيفة ومحدداً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

ملاحظات هامة:-

– على المتقدم طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والتوقيع عليه والاحتفاظ به ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي.

– ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم ليتم النظر في الطلب، وستضطر الجامعة آسفةً لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة

– سوف يُستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة.

ويبدأ التقديم الأحد 11 / 04 /1441هـ وينتهي الخميس 15/ 04 /1441هـ الساعة الثانية ظهراً.