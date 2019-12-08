المكسيك: مقتل 4 بإطلاق نار أمام القصر الرئاسي

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار قرب القصر الوطني، مقر الحكومة المكسيكية، وأحد مقرات الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية المكسيكية في بيان أن الشرطة تلقت السبت تحذيرا عبر أجهزة اللاسلكي من وجود اطلاق نار في مبنى سكني قرب القصر الوطني.

ووجدت قوات الأمن لدى وصولها المبنى رجلا يحمل سلاحاً نارياً، فضلاً عن 4 أشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وطلبت الشرطة من الرجل المسلح إلقاء سلاحه لكنه رفض وأطلق النار مما دفع قوات الأمن للرد واردته قتيلاً.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الرجل دخل المبنى لقضاء حاجته ما أثناء استياء اثنين من السكان مما دفعه لاخراج سلاحه وإطلاق النار عليهما.

ولقي المعتدي وشخصان آخران مصرعهما في مكان الحادث، فيما توفي أحد المصابين الثلاثة في طريقه للمستشفى.

ولم يكن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور في مقر الحكومة وقت الحادث.