200 طالباً متطوعاً ينضمون لتراحم مكة خدمة للمعتمرين

في مبادرة تطوعية تعد الأولى من نوعها، انضم 200 طالبا متطوعا من طلاب جامعة أم القرى للعمل جنبا إلى جنب مع مستفيدين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم مكة” في خدمة ضيوف الرحمن والذي تنظمه اللجنة على مدار العام بإشراف من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وقال رئيس لجنة تراحم مكة يحيى الكناني :” سعدنا بانضمام هذه النخبة الطيبة من الشباب الطموح الواعي من جامعة أم القرى للعمل تطوعا في خدمة إفطار صائم والمخصصة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار على مدار العام في ساحات الحرم المكي الشريف، تحت مظلة لجنة مؤسساتية بخبراتها الكبيرة وتأثيرها الواسع في المجتمع بالإضافة لسعيها الدؤوب لاستثمار هذه الطاقات في صناعة العمل التطوعي الهادف لعمارة الأرض وتماسك المجتمع وبناؤه من خلال دعم هذه القوة الشابة وتوجيهها وتدريبها على الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وتنمية المهارات الشخصيات القيادية ودفعها ميدانيا لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، ضيوف هذه الأرض الطيبة التي خصها الله بهذا الشرف، وجني الثمار المستقبلية وتحقيق الأهداف الوطنية بتضافر وتكامل الجهود”.

لافتا إلا أن اللجنة تعمل ضمن منظومة الوطن ورؤيته الطموحة الهادفة إلى الوصول لمليون متطوع سنويا، للمشاركة والإسهام في مسيرة البناء قولا وفعلا وبذلا حقيقيا قيميا وعرفانا وشكرا لما يقدمه الوطن.

وأكد الكناني، إن هذه المبادرة التطوعية النابعة من طلاب جامعة أم القرى والتي جاءت كمتطلب تكميلي تطوعي في عدد من المواد الدراسة، تعد مفخرة للجنة ومنتسبيها وعوننا لبذل المزيد من خطط التنمية وتطوير العمل المؤسسي الخيري البناء الذي يؤثر ويعزز خدمة المجتمع والإنسانية على النفس بمنهجية وطنية ريادية.