28 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال نوفمبر

رصدت تقرير اعلامي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت 28 انتهاكًا اسرائيليًا.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري ، اليوم عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين ، “إن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الماضي جراء إطلاق العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والاعتداء بالضرب المبرح.

كما شملت الإحصائية اعتداءات أخرى بلغت 16 إصابة، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فبلغت 10 حالات. في حين سُجلت حالتا اعتداء على المؤسسات الاعلامية”.