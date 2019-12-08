فجر في الخصومة.. أردوغان يتهم حلفاء سابقين بالاحتيال على بنك حكومي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلفاء سابقين، تحولوا لاحقا إلى خصوم سياسيين، بالاحتيال على “بنك خلق” المملوك للدولة.

ولفتت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأحد، إلى أن توقيت الاتهامات يأتي بينما يستعد رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، لإطلاق حزبين سياسيين في مسعى لوضع نهاية لحكم أردوغان المستمر منذ 17 عامًا.

وذكرت الوكالة، أن أردوغان لم يقدم دليلًا على اتهامات باحتيال جامعة “إسطنبول شهير” على البنك على صلة بقرض قيمته 417 مليون ليرة (72 مليون دولار).

واتهم أردوغان باباجان ووزير الاقتصاد السابق أيضا محمد شيمشك، بالتوقيع على مرسوم مشبوه بتخصيص أراض مملوكة للدولة، للجامعة.

وقال أردوغان في كلمة أمس: “قدم البنك قرضا كبيرا لهم، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا عليه بدون ضمانات”.

وأضاف: “لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكن كان هناك احتيال ضد بنك خلق”.

يشار إلى أن داوود أوغلو هو أحد مؤسسي الجامعة المتعثرة في سداد القرض.

وأقام البنك دعوى ضد الجامعة في محاولة لاسترداد الأموال، كما تم تجميد أصول الجامعة.

ونفى داوود أوغلو صحة الاتهامات، وطالب أردوغان وعائلته، في المقابل، بالكشف عن ممتلكاتهم وأي أصول اكتسبوها خلال المسيرة السياسية للرئيس.