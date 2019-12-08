وزير التعليم: الجامعات ليست جسرًا لسوق العمل فقط بل للحياة بأكملها

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، جامعة طيبة والتقى منسوبيها واطلع على مشروعات الاستثمار والابتكار.

وقال وزير التعليم، إن أولويات الوزارة التركيز على الدبلومات التطبيقية وترشيد القبول في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، مشددًا على أهمية وجود برامج دبلوم تطبيقية في الجامعات تساعد الطلاب والطالبات الملتحقين بها إلى الانخراط في سوق العمل، وتلبية احتياجاته من المهن الفنية والتقنية والحرة، وترشيد القبول في تخصصات الجامعات التي لا يحتاجها السوق حاليًا.

وأضاف أن الجامعات مؤسسات حضارية وتنموية وشريك فاعل في خدمة المجتمع وتطويره ضمن الحراك الشامل وفق رؤية المملكة 2030، وليست هياكل جامدة، أو منغلقة على ذاتها، مضيفًا: “كل جامعة بحاجة أن تسأل عن مستقبلها بعد ثلاث أو خمس سنوات كيف سيكون؟وإلى أين تتجه مع النظام الجديد للجامعات؟ وكيف ستكون مخرجاتها مع سوق متغير بشكل سريع في متطلباته وشاغلي وظائفه؟”.

وأشار وزير التعليم إلى أن الجامعات ليست جسرًا فقط لسوق العمل، بل جسر للحياة بأكملها، لذا من المهم العناية بجودة المخرجات في الجوانب التعليمية والمهنية، متابعًا: “أدعو الجامعات إلى متابعة خريجيها في سوق العمل، ومدى جودة مخرجاتها في خدمة الجهات التي يعمل بها الخريجون حتى لا تكون جهات تعمل بمعزل عن الحياة وجانب الطلب أو سوق العمل واحتياجاته.

وأكد أن الجامعات الجادة في رفع كفاءتها ستقوم بترشيد أعداد وكالاتها وعماداتها وكلياتها وأقسامها، وكذلك برامجها الأدبية والنظرية، وتزيد من برامج الدبلوم التطبيقية المرتبطة بمهارات ومهن سوق العمل.