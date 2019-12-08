شملت 6.5 طن حشيش.. مكافحة المخدرات تعلن جهودها في الربع الأول من 1441

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، جهودها في إحباط محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة خلال الربع الأول من عام 1441 هجريًا.

وشملت الجهود خلال أشهر محرم، صفر، ربيع أول، إحباط محاولات تهريب وترويج 5 ملايين و462 ألفًا و230 قرص امفيتامين، 182 ألفًا و53 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، 6 أطنان و450 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، 2 كيلو و95 جرام هيروين خام، كيلو و465 جرام كوكايين، 54 كيلو و933 جرام شبو، 473 جرام أفيون.

وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض على 5067 مهربًا ومروجًا للمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 420 قطعة سلاح متنوعة، 8638 طلقة نارية حية، و10 ملايين و507 آلاف و900 ريال