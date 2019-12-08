“تداول” تكشف رسميا عن ملكية الأجانب في #أرامكو

كشفت السوق المالية “تداول” عن أن ملكية المستثمرين الأجانب في شركة أرامكو السعودية، والمقرر إدراجها في سوق الأسهم الأربعاء المقبل، تبلغ 0.01% من رأس مال الشركة البالغ 200 مليار سهم، أي بعدد 20 مليون سهم، والتي تمثل نحو 0.7% من الـ3 مليار سهم، التي تم طرحها للاكتتاب العام.

وأعلنت تداول أن ملكية جميع المستثمرين الأجانب، تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين ماعدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.

وكانت السوق المالية “تداول” أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الاربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الاربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً . وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً. حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.