تسمم 90 شخصا بسبب وجبات فاسدة من مطعم في عسير

أصدرت أمانة منطقة عسير، بيانًا صحفيًا بشأن وجود حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

وأكدت الأمانة، أنها تلقت بلاغا عن وجود 90 حالة تسمم استقبلها مستشفى محايل عسير العام، و على الفور قامت البلدية بإغلاق المطعم احترازيا وتعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة، فيما كلف عدد من المراقبين لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها لمختبر البلدية.

وأضافت الأمانة، أن هذه الوجبات التي تم تناولها معدة من قبل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

ونوهت إلى أنه قد صدر توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين البحث مسببات التسمم وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وأشارت الأمانة إلى أنه قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة ذلك من قبل مختصين من أمانة المنطقة.