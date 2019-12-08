“التعليم” تحدد زمن وعدد أيام اختبارات مواد المرحلة الابتدائية

حددت الإدارة العامة للقبول والتقويم بوزارة التعليم زمن الاختبارات لمواد المرحلة الابتدائية حيث خصصت لمواد “التوحيد والفقه والسلوك

والحديث والسيرة والدراسات الاجتماعية والوطنية والعلوم”، ساعة ونصف، أما اللغة العربية والرياضيات فخصص لهما ساعتان.

بينما حددت زمن الاختبارات لمادة “لغتي” في المرحلة المتوسطة ساعتان، ويسمح بالكتابة بالقلم الرصاص للصف الثالث الابتدائي فقط.

وقررت أن مدة اختبار نهاية الفصل الدراسي لطلاب المرحلة المتوسطة وفقا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام والمرحلة الثانوية نظام المقررات لا تقل عن 7 أيام.