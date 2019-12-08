احتفالا بالتتويج بكأس الخليج.. إجازة رسمية غدا في البحرين #البحرين_السعوديه #البحرين_بطل_كاس_الخليج #منتخب_الهلال

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى أمرا بأن يكون يوم، غداً الاثنين، إجازة تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين بكأس الخليج 24.

وأعرب ملك البحرين عن سعادته بفوز منتخب بلاده بلقب دورة كأس الخليج العربي الـ 24 في قطر.

وقال في تصريح أوردته وكالة الانباء البحرينية (بنا)، إن الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده «في هذا المحفل الخليجي الرياضي رسم الابتسامة وادخل الفرحة في نفوس الجميع».

وأضاف «أن ما تحقق يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل ابناء البحرين ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية».

وأعرب عن تمنياته بأن يواصل المنتخب البحريني مسيرته المشرفة وتمثيل كرة القدم البحرينية خير تمثيل في البطولات المقبلة.

وتوج اليوم الأحد المنتخب البحريني بلقب دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم في قطر بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيء.