وزير التعليم يوجه رسالة للمعاقين وأسرهم: لن نتخلى عنكم

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة مؤثرة للمعاقين وأسرهم، واعدا بتقديم كل عمل وجهد يستجيب لاحتياجاتهم ويضمن حقوقهم.

وقال خلال حفل تدشين مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة إن الواجب يحتم علينا أن نقدم لذوي الإعاقة ما هو أكبر من الشعور الإنساني.. فهم وأسرهم ينتظرون عملا يستجيب لاحتياجاتهم ويضمن حقوقهم.

وأضاف “ليس في القلب ما هو أصدق من حبنا وتقديرنا لهم، وليس في الإحساس ما هو أجمل من إحياء الأمل فيهم، ورسم الابتسامة على وجوهم.. وإني أجدهم يستحقون أن نبذل لأجلهم المزيد”.

وتابع: “لكل أب وأم لمعاق تحية إجلال وتقدير لتضحياتهما ولروحهما التي تفيض كل يوم بذلا وعطاء.. نقول نحن معكم ولن نتخلى عنكم”.