بعدما قُدرت بـ120 ألف دولار.. زائر يأكل “الموزة المعلقة” في معرض فنان إيطالي شهير

التهم أحد الزائرين ثمرة موز مُلصقة على جدار تمثل لوحة فنية بيعت مقابل 120 ألف دولار، وذلك أثناء حضوره أحد المعارض الفنية بصالة مرموقة في ميامي بالولايات المتحدة.

وكانت اللوحة الثمينة، التي أطلق عليها صانعها الإيطالي ماوريتسيو كاتالين “كوميديان” في صالة عرض بيروتين في معرض آرت بازل في ميامي.

وكان 3 أشخاص قد اشتروا اللوحة هذا الأسبوع. لكن الممثل دايفيد داتونا انتزع الموزة من اللوحة وأزال قشرتها ثم أكلها.

وقال داتونا على حسابه على إنستغرام: “إنه عمل تمثيلي أديته، فأنا أحب أعمال ماوريتسيو كاتالين، وأحببت هذه اللوحة التي أرى أنها كانت لذيذة بحق”.

ورغم الغضب الذي بدا على أحد أفراد طاقم العمل في المعرض في بداية الأمر، اكتفت الإدارة باستبدال ثمرة الموز بأخرى.