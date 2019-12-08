رئيس فريق المحققين: مطلق النار بفلوريدا اشترى سلاحه بشكل قانوني وجريمته فردية #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

قالت رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين يعتقدون أن المتهم السعودي بإطلاق النار في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية تصرف بمفرده يوم الجمعة وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وقالت راشيل روخاس المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسونفيل إن مطلق النار استخدم في الهجوم مسدس جلوك 45 عيار تسعة مليمترات اشتراه بشكل قانوني.

وكانت التحقيقات الأمنية الأميركية كشفت أن المتدرب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا الجمعة “عمل بشكل فردي”.

وأوضحت مصادر أميركية أن القاتل التحق ببرنامج التدريب في القاعدة العسكرية في فلوريدا قبل يومين من الهجوم.