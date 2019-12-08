بقرار من وزير البلديات.. إسقاط عضوية ثلاثة من أعضاء أحد المجالس البلدية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د.ماجد القصبي قرارا بإسقاط عضوية ثلاثة أعضاء بأحد المجالس البلدية في المنطقة الشرقية.

وأشارت مصادر للوئام إلى أن غياب الأعضاء عن الحد المسموح نظاما كان على خلفية ذلك حيث إن غياب الأعضاء يتسبب في ضعف أداء عضو المجلس، وكان سببًا في فقدانهم لعضوية المجلس.

وعلمت الوئام من مصادرها أن هناك إجراءات ستتابع بهدف ضبط ورفع كفاءة أداء المجالس البلدية وأعضائها، وكذلك رفع مستوى التعاون والتكامل بين الأمانات والبلديات والمجالس البلدية.

يذكر أن المادة الرابعة والثلاثين من نظام المجالس البلدية تنص على أنه يفقد عضو المجلس، بقرار من الوزير، صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:

1- إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقا لهذا النظام، أو إذا تبين، بعد تسميته، أنه كان فاقدا لأحدها.

2- إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.

3- إذا انقطع عن حضور الجلسات، ولو بعذر يقبله المجلس، مدة تزيد على السنة.

4- إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقر خارج نطاق المجلس.