“واتس آب” تطلق وظيفة المكالمة الثانية

أطلقت شركة “واتس آب” وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة، وقد يطلق البعض على هذه الوظيفة الجديدة اسم “انتظار المكالمات”، التي تشتهر بها الهواتف الثابتة القديمة.

وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تماما، ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، التي استقبلها للتو، نظرا لأن وظيفة “واتس آب” الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين.

وأعلنت “واتس آب” أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءا من إصدار التطبيق 2.19.120)، ويتعين على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق “واتس آب” المخصص لهواتفهم.