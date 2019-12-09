حكمات كرة قدم في الملاعب المصرية

اجتاح العنصر النسائي مباريات كرة القدم في مصر بعد ظهور ثلاث مساعدات للحكم في إدارة مباريات في كأس مصر بالأيام الأخيرة.

وظهرت نورا سمير ومنى عطا الله ويارا عاطف ضمن مساعدي الحكم الرئيسي في ثلاث مباريات بدور 32 لكأس مصر وحظين بإشادة كبيرة.

وقال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري جمال الغندور، إنه “أقدم على خطوة الدفع بالسيدات ضمن مساعدي الحكم عن “قناعة تامة” وأكد ضرورة حصول العنصر النسائي على حقه في إدارة المباريات”.

وفي أغسطس آب الماضي أصبحت ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما قادت بسلاسة مباراة كأس السوبر بين ليفربول وتشيلسي.

وقال الحكم الدولي السابق الغندور “التحكيم النسائي أصبح عنصراً أساسياً في كل مكان بالعالم، ولقد رأينا طاقم التحكيم للسوبر الأوروبي وكان نسائيا بالكامل وتألقن في كافة القرارات”.

وأضاف الغندور الذي أدار مباريات سابقاً في كأس العالم “دفعت بثلاث محكمات في مسابقة كأس مصر كمساعدات ولدينا طموح للدفع بالعنصر النسائي في المباريات الرسمية للدوري الممتاز بشكل أكبر”.