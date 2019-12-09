تورط ميليشيات إيرانية نفذت “مجزرة الخلاني” في العراق

كشف مصدر أمني عراقي اليوم الإثنين، أن لجنة خاصة من وحدة مكافحة الإرهاب تتابع مقتل المتظاهرين توصلت إلى معلومات مبدئية، تؤكد أن من أطلق الرصاص الحي على المحتجين في ساحة الخلاني، هي جهات عراقية موالية لإيران.

ورفض المصدر الإفصاح عن هذه الجهات، معتبراً أن الأسماء والجهات أحيطت بسرية مطلقة، وقال إن وحدة مكافحة الإرهاب لاتزال تتابع الأمر، لافتاً إلى أنها اعتقلت ضابطين من الأمن الوطني على صلة بقتل المتظاهرين.

وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني، أكد أن مخطط المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين قتيل وجريح، أشرف عليه حزب الله اللبناني، بتنفيذ ميليشيا حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق الموالية لطهران.

وشهدت بغداد أمس الأحد، مظاهرات طلابية حاشدة، فيما امتنع أغلب الطلبة شرق العاصمة عن الذهاب إلى مدارسهم تنديداً بمجزرة الخلاني التي قتل فيها 24 متظاهراً، بينهم 4 من قوات الأمن.