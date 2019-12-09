النفط يتراجع بفعل صادرات صينية ضعيفة تبرز تأثير حرب التجارة

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر

الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة الصينية الأمريكية بالطلب العالمي.

ونزل برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 64.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب بلغت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 58.90 دولار للبرميل بعد أن زاد سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+.

جاء انخفاض اليوم المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية أمس الأحد والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ واحدا بالمئة.

تأتي البداية الضعيفة هذا الأسبوع رغم بيانات أظهرت زيادة واردات الخام للصين، مما يكشف مدى القلق الكامن في السوق من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يضعف النمو العالمي والطلب على النفط.