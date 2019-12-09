سيدني تستعد لظروف حرائق “خطيرة للغاية” غدا الثلاثاء

أعلنت السلطات الأسترالية أن فرق الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز تستعد لمواجهة حرائق “خطيرة للغاية” غدا الثلاثاء، مع استمرار استعار العشرات من حرائق الغابات.

وبينما أتاح تحسن حالة الطقس أمس الأحد واليوم الاثنين فرصة لإشعال حرائق محدودة تخضع للمراقبة من جانب السلطات المعنية، بهدف احتواء الحرائق المستعرة، من المتوقع أن يزداد الطقس سوءا، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية وسط رياح شديدة وظروف رطوبة منخفضة.

وذكرت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجليان، أن غدا الثلاثاء “سوف يكون خطيرا جدا” بسبب مزيج من الطقس الحار للغاية والظروف العاصفة.

وقالت للصحفيين في سيدني اليوم الاثنين: “هذا المزيج، كما نعلم، كان قاتلا في الأشهر القليلة الماضية”.

وذكر شين فيتزيمونز، مفوض هيئة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، أن الظروف قد لا تكون بالسوء الذي كانت عليه في الشهر الماضي، عندما اضطرت الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال للصحفيين: “لكن سيكون بالتأكيد يوما آخر صعبا، لا سيما بالنظر إلى حجم وتعقيد هذه الحرائق وقربها من الكثير من مناطق المباني والمناطق السكنية”.

وأفاد بعد ذلك عبر تويتر بأن هناك 87 حريقا مستعرا حاليا على مساحة 1ر2 مليون هكتار من الأرض .