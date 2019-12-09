وزارة العمل تُصنِّفُ المراعي ضمن برنامج الصَّفوة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج الصفوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت ذات الالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة.

وتم تصنيف شركة المراعي ضمن برنامج الصفوة نظرًا لتقيدها بمعايير التصنيف، والتي ترتكز على أهمية البقاء في النطاق البلاتيني طيلة عام.

وقال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:” إنَّ الشركة تفخرُ بتصنيفها ضمن صفوة الشركات في التوطين.

خاصة أن الشركة تحتضن أكثر من 9000 سعودي يعملون في مختلف قطاعاتها.” وأعرب العتيبي عن شُكره لوزارة العمل على تكريمها للمراعي، وثمّن لها بادرتها في تحفيز المنشآت على توظيف السعودين والمساهمة في خفض نسبة البطالة.

من جانبه قال علي القحطاني، مدير إدارة التوطين في المراعي: “إنَّ الشركة تعمل على استقطاب الكفاءات السعودية والاستثمار في طاقاتها عن طريق العديد من البرامج، مثل برنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية، برنامج تمهير، أو برنامج قادة الغد.”

جديرٌ بالذكر أنَّ المراعي صُنِّفت كأفضل صاحب عمل عام 2018 من مجلة فوربس العالمية.

وحازت الشركة على جائزتين من قِبل “لينكدإن” عام 2017 كأفضل بيئة للتعلم، وأفضل بيئة محفزة للسعادة. كما حصلت المراعي على تصنيف أفضل شركة في توليد الوظائف عام 2014 في منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات.