رئيس نزاهة: بأمر القيادة لا حصانة لأي متهم في قضايا فساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، إن القيادة أولت أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة، وشددت على عدم إعطاء أيا كان حصانة في قضايا الفساد.

وأضاف خلال افتتاح أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد: “أولت القيادة الرشيدة في المملكة أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وأكدت بعدم إعطاء أيًا كان حصانة في قضايا الفساد، وأن تكون المملكة في مقدمة الدول بمكافحة الفساد، وأقلها عالميا في نسب الفساد”.

وتابع: “جاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد على أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيسي لها من خلال العمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، والتشديد على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد بكافة أشكاله”.