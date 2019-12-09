رئيس مجلس علماء باكستان يستنكر حادث فلوريدا.. ويؤكد أنها لا تمثل الإسلام

أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود اشرفي شجبه وإستنكاره الكامل للإعتداء الفردي المرفوض من.خلال إطلاق الرصاص الذي نفذه طالب سعودي في ولاية فلوريدا وذهب ضحيته مجموعة من القتلى والمصابين الأبرياء،

وأكد الشيخ طاهر محمود أشرفي بأن هذا العمل جريمة جنائية تحدث مثلها يوميآ بالعشرات في مختلف دول العالم ولا علاقة لها بالمملكة العربية السعودية وقيادتها ومواطنيها ولا تمثل شخصية المسلم الذي يتربى على العقيدة الصحيحة التي تحرم القتل وسفك الدماء والإعتداء والظلم والعنف والتطرف والإرهاب المستنكر اامرفوض المخالف للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية والأنظمة الدولية ويتعارض مع كافة القرارات الحقوقية ، وأضاف الأشرفي : المملكة العربية السعودية وقيادتها في مقدمة الدول التي تحارب التطرف والإرهاب ، وحادثة إطلاق النار من الطالب السعودي بفلوريدا فردية جنائية تمثل من قام بتنفيذها فقط ولا علاقة لها بالسعودية ومواطنيها ونشيد بمبادرة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم الكامل والمساعدة والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية لمعرفة ملابسات جريمة فلوريدا الإرهابية التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء ، ونؤكد بأن منفذ الجريمة لا يمثل المواطن السعودي المعروف بأنه محب للسلم والأمن والسلام ،

مضيفآ بأن ملابسات حادثة فلوريدا يجري التحقيق لمعرفة تفاصيلها الكاملة بالتنسيق والتعاون الكامل بين المختصين في المملكة وأمريكا ، وقال الاشرفي : شريعتنا الأسلامى ترفض كافة أشكال العنف والتطرف والأعداء على الآخرين ، ونؤكد بأن الإرهاب هو المصدر للعنف والتطرف والحقد والكراهية ولا علاقة للإسلام بمثل هذه الأعمال الإجرامية ، لأن الإسلام دين عظيم وهو الأمن والسلم والسلام والمحبة والتعاون والتواصل والتسامح والرحمة ولا علاقة له بمثل هذه الأعمال التي نشاهد مثلها يوميآ وغالبآ يكون مصدرها الإرهاب الفكري والحقد والكراهية ،

وأضاف الشيخ طاهر الأشرفي :

المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها المسالم أول من رفض وندد واستنكر وشجب هذا الحادث الإرهابي الغاشم الجبان المستنكر والإعتداء الآليم ضد مواطنين أبرياء في فلوريدا ، وهذه الجريمة النكراء تؤكد بأن الإرهاب لا دين له ولا وطن مذهب ولا طائفة ، ونقدم خالص الشكر والتقدير لقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على جهودهم الكبيرة والمتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين ، ونشيد بإتصالهم الهاتفي للتنديد بالحادث وإستنكاره وتقديم التعزية والمواساة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإرهاب عن الحزن البالغ لوفاة ضحايا إعتداء وجريمة لحادث الأليم ، وقال الأشرفي : المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين وقلب الأمة النابض ، قيادتها وحكومتها وشعبها محبين للسلم والسلام والوسطية والإعتدال ، ومنفذ حادثة فلوريدا مجرم معتدي يمثل نفسه ولا يم ثل المملكة ومواطنيها وبعد التحقيق الجاري ستتضح أسباب ومصادر وأهداف هذه الجريمة الغادرة ، وأكد فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان :

العلاقات بين المملكة وأمريكا علاقة تاريخية وتحالف شامل وتعاون كبير في جميع المجالات بين البلدين وخاصة العلاقة الشخصية والثقة المتبادلة بين الرئيس الأمريكي ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي عززت التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين ، وما يقوم به سمو ولي العهد من جهود عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين مشهودة ومشكورة من الجميع ، والعلاقات السعودية الأمريكية تاريخية تحقق مصالح البلدين ، وجريمة فلوريدا حادث فردي شخصي يحدث مثله العشرات يوميآ في مختلف دول العالم ولا يتأثر بهذه التجاوزات الإجرامية الفردية ، وقالةالأشرفي : نجدد كامل الثقة بمبادرات سمو ولي العهد السعودي للتطوير والتنمية والتجديد وجمع الكلمة ووحدة الصفوف والرؤية ، وبلا شك فإن لكل ناجح أعداء وحاقدون وحاسدون لا يريدون النجاح لولي العهد السعودي الذي يمثل القائد الملهم لشباب الأمة ، وما حدث من إعتداء مرفوض في فلوريدا جريمة جنائية فردية يجري التحقيق لمعرفة تفاصيلها ، ولا تعكس شخصية وأخلاق وسلوك المواطن السعودي ولا تعبر عن شخصية المسلم المسالم المحب الأمن والسلام والذي أصبح اليوم شريك للتنمية والإقتصاد الإقليمي والدولي العالمي ، وأصبحت المملكة في مقدمة الدول الراعية الأمن والسلام والتي حازت على الثناء والإشادة بشهادات عالمية لمشاركتها الفاعلة في المنظمات والكيانات والمؤسسات التي تحارب العنف والتطرف والإرهاب على مستوى العالم ، ولها جهود كبيرة لتعزيز الوسطية والإعتدال والتعاون مع جميع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة