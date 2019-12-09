أمير عسير يزور حالات “واقعة التسمم” في بحر أبوسكينة.. ويؤكد: التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الحادث

زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الإثنين، الحالات المرضية بمستشفى محايل بسبب التسمم الغذائي في بحر أبوسكينة واطمأن عليهم.

وحسب ما أعلنه حساب الإمارة عبر “تويتر”، عبر عن أسفه لوقوع مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الحادث، وسيتم إحاطتهم بالمستجدات أولا بأول تمهيدًا لاتخاذ الإجراء النظامي الرادع ضد المتسبب.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أوضح في وقت سابق، أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل عددًا من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينكية الظاهرة مبدئيًّا).

وأضاف: “تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ فقد تابع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري تنفيذ توجيهات أمير المنطقة، والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الحالات منذ وصولها إلى المنشآت الصحية”.

وبيّن المتحدث باسم صحة عسير أن الوضع العام للمصابين مطمئن، ومعظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية، كما تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.

وأشار إلى أن عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ 120 حالة في مستشفيات عدة بالمنطقة، كما تم تسجيل خروج 14 حالة، والإجمالي (134 حالة).

وأكدت “صحة عسير” أن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة، ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بشكل عام.