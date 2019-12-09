مستوطنون يخربون 160 سيارة مملوكة لفلسطينيين بالقدس

تعرض ما لا يقل عن 160 سيارة مملوكة لفلسطينيين يعيشون في حي شعفاط بالقدس الشرقية للتخريب خلال الليل في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون .

وقدم السكان شكاوى إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلية يوم الإثنين 9 ديسمبر ،متهمين المستوطنين الإسرائيليين بثقب إطارات سياراتهم ورسم شعارات عنصرية على جدران الحي.

وقال أحد سكان شعفاط إن “هذا الاعتداء هو الخامس على التوالي منذ استشهاد محمد أبو خضير. في الساعة الثالثة منذ فجر اليوم قام أربعة من المستوطنين الشباب باجتياح ٣ أحياء متجاورة. خلال أقل من ساعة، قاموا بتمزيق إطارات أكثر من 186 سيارة صغيرة وكبيرة”.

وأضاف “قام أهل الحي بتزويد الشرطة بأسماء، بكاميرات البيوت، أعطوهم صورهم، وظاهرين في بعضهم واضحين الملامح وممكن تتبعهم مجيئهم من المستوطنة خلف البلد”.

وكان الفتى محمد أبو خضير يبلغ من العمر 16 عاما عندما اختُطف بالقرب من منزله في القدس الشرقية وأحرقه ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم أيضا في نفس مرحلته العمرية، في يوليو تموز 2014.