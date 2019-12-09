قطع البحرية التركية في مرمى اليونان.. صورة من داخل مقاتلة يونانية تربك الأتراك

كشف الصحفي في وزارة الدفاع اليونانية، رئيس تحرير موقع “ديفنس ريفيو” العسكري اليوناني، لوانيس نيكيتاس، عن صورة التقطها من داخل مقاتلة من طراز “ميراج 2000” تابعة لليونان، فأثارت ارتباك الأتراك، وأخذت الردود التركية تنهال على تغريدته التي نشرها عبر تويتر.

وتظهر الصورة مؤشر الهدف للمقاتلة اليونانية، وفي مركزه فرقاطة تركية. وقد علق نيكيتاس على الصورة بقوله “الفرقاطة التركية في مرمى الميراج التابعة للقوات الجوية اليونانية خلال مهمة بحرية في بحر إيجة.”

وأضاف نيكيتاس في التغريدة “هذه هي اللغة التي يفهمها الأتراك، لا تراجع فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية، لا انتقاص من السيادة الوطنية”.

جاء ذلك بعد يومين من قرار طرد السفير الليبي في اليونان ردا على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم لرسم الحدود البحرية مع تركيا، وبدا أن الخلاف اليوناني-التركي يأخذ أبعادا أخرى.