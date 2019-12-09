حمدالله ينفي تعرض والدته لوعكة صحية

نفى مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الرسمي “انستقرام” تعرض والدته لوعكة صحية.

جاء ذلك بعد أن نشر حساب ناديه النصر أن سبب غياب اللاعب عن التدريبات بإذن مسبق من المدرب وذلك للاطمئنان على صحة والدته والتي تمر بوعكة صحية.

وكتب عبدالرزاق “السلام عليكم ورحمة الله، إلى جمهور العالمي، غيابي عن التدريب اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة، وكان هناك إذن من المدرب، لا أدري من أين تأتيكم الأخبار، أو من الشخص الذي يسرب لكم أخبار مغلوطة أن أمي تمر بوعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله”.