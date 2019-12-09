بشار الأسد: المال القطري “الملوث بالإرهاب” لعب دورا كبيرا في إفقار السوريين

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المال القطري لعب دورا كبيرا في إفقار السوريين وخاصة في المناطق الريفية، حيث هناك درجة أكبر من الفقر عن المدن، إذ يمكن أن يدفع للإرهابيين أجر أسبوع على ما يمكن أن يقوموا به خلال نصف ساعة لتدمير سوريا.

وأضاف الرئيس السوري، خلال حواره مع قناة “راى نيوز 24” الإيطالية، أن البعض يتحدث عن أربع سنوات من الجفاف دفعت السوريين لمغادرة أراضيهم في المناطق الريفية والذهاب إلى المدن وهذا كان نتيجة طبيعية للفساد والإرهاب الذي خلفه المال القطري، وبالتالي يمكن أن تكون تلك مشكلة، قبل ذلك كنا نحقق نموا جيدا وما يزال لدينا قطاع عام كبير جداً في الحكومة السورية.