“الأمن السيبراني”: تحذير عالي المستوى بشأن “فايرفوكس” و”ميكافي” وHp

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، الاثنين، تحذيرا أمنيا “عالي المستوى” من تحديث متصفح Mozilla-Firefox لمعالجة ثغرة أمنية تهدد خصوصية المستخدمين.

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن التهديد يتمثل في أن الثغرات تسمح للمهاجم بتنفيذ أبرز الهجمات وقد يتسبب في “تعطل البرنامج – حجب خدمة DoS، أعطال في الذاكرة وتسريب معلومات”، وأوصى بتحديث المتصفح.

وأصدر المركز الوطني تحذيرا أمنيا آخر متوسط المستوى من McAfee لمعالجة ثغرة، حيث تتضمن التهديدات أنه يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتحويل المستخدم إلى صفحة تحتوي برمجيات خبيثة وأوصى المركز بالتحديث إلى نسخة 4.1.1.48.

في حين أصدر المركز تحذير عالي المستوى من تحديث Hp، حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة للتعديل والكشف عن المعلومات.