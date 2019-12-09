أمير الحدود الشمالية يكّرم طاقما طبيا قام بتوليد مواطنة على متن طائرة

كرّم ‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ ‫أمير منطقة الحدود الشمالية،‬⁩ استشارية النساء والولادة الدكتورة إنجي بدوي الممرض عبدالكريم العنزي والممرضة عبير العنزي، بعد توليد امرأة سعودية أثناء رحلة ⁧‫متجهة من ⁧‫عرعر‬⁩ إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض وولادة طفل سليم معافى.

وأثنى الأمير على موقف الفريق المشرف في أداء رسالتهم الطبية والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتهم بكل اقتدار وهمه في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن الكريم، وأن المرأة السعودية أثبتت أنها على قدر المسؤولية.

من جهتها عبرت لـ”الوئام” الاستشارية إنجي بدوي عن شكرها للأمير على هذا التكريم والدعم.