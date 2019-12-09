أمير الحدود الشمالية يكّرم طاقما طبيا قام بتوليد مواطنة على متن طائرة

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الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب 
كرّم ‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ ‫أمير منطقة الحدود الشمالية،‬⁩ استشارية النساء والولادة الدكتورة إنجي بدوي الممرض عبدالكريم العنزي والممرضة عبير العنزي، بعد توليد امرأة سعودية أثناء رحلة ⁧‫متجهة من ⁧‫عرعر‬⁩ إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض وولادة طفل سليم معافى.
وأثنى الأمير على موقف الفريق المشرف في أداء رسالتهم الطبية والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتهم بكل اقتدار وهمه في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن الكريم، وأن المرأة السعودية أثبتت أنها على قدر المسؤولية.
من جهتها عبرت لـ”الوئام” الاستشارية إنجي بدوي عن شكرها للأمير على هذا التكريم والدعم.

ومساء أمس الأربعاء شهدت طائرة الخطوط السعودية رقم 1228 ولادة طبيعية على يد استشارية النساء والولادة الدكتورة السعودية انجي بدوي.

وبحسب التفاصيل فقد كانت الرحلة قادمة من عرعر ومتجهة إلى الرياض، وفي الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة عند الساعة العاشرة مساء بدأت آلام المخاض تداهم الأم وطلب طاقم الطائرة المساعدة من الركاب ومن حسن الحظ كانت الاستشارية إنجي بدوي والتي تحدثت لـ”الوئام” موجودة بالطائرة ولم تتوان لتقديم يد العون واعتمدت على شجاعتها للتعامل في مثل هذه المواقف للحفاظ على سلامة الطفل وأمه.

وبدأت مباشرة بعملها بواسطة الأدوات الطبية التي تحتاجها والتي كانت متوافرة على متن الطائرة ولَم يستغرق معها الأمر كثيراً وسط انتظار وهدوء تام من بقية الركاب بانتظار المولود الجديد وبعد سماعهم لبكاء الطفل عمت الفرحة مقصورة الطائرة.

من جهتها قالت الدكتورة انجي لـ”الوئام” إنها المرة الأولى التي أقوم بها بالتوليد في الطائرة وهو شعور لا يوصف وأستطيع أن أقول ثقتي برب العالمين كبيرة ولله الحمد، قمت بعملي بكل شجاعة والحمدلله صحة الولد و والدته بخير.

 