أمير الحدود الشمالية يكّرم طاقما طبيا قام بتوليد مواطنة على متن طائرة

ومساء أمس الأربعاء شهدت طائرة الخطوط السعودية رقم 1228 ولادة طبيعية على يد استشارية النساء والولادة الدكتورة السعودية انجي بدوي.
وبحسب التفاصيل فقد كانت الرحلة قادمة من عرعر ومتجهة إلى الرياض، وفي الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة عند الساعة العاشرة مساء بدأت آلام المخاض تداهم الأم وطلب طاقم الطائرة المساعدة من الركاب ومن حسن الحظ كانت الاستشارية إنجي بدوي والتي تحدثت لـ”الوئام” موجودة بالطائرة ولم تتوان لتقديم يد العون واعتمدت على شجاعتها للتعامل في مثل هذه المواقف للحفاظ على سلامة الطفل وأمه.
وبدأت مباشرة بعملها بواسطة الأدوات الطبية التي تحتاجها والتي كانت متوافرة على متن الطائرة ولَم يستغرق معها الأمر كثيراً وسط انتظار وهدوء تام من بقية الركاب بانتظار المولود الجديد وبعد سماعهم لبكاء الطفل عمت الفرحة مقصورة الطائرة.
من جهتها قالت الدكتورة انجي لـ”الوئام” إنها المرة الأولى التي أقوم بها بالتوليد في الطائرة وهو شعور لا يوصف وأستطيع أن أقول ثقتي برب العالمين كبيرة ولله الحمد، قمت بعملي بكل شجاعة والحمدلله صحة الولد و والدته بخير.