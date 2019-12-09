مايكروسوفت: ملايين كلمات المرور غير آمنة

كشفت شركة مايكروسوفت أن هناك أكثر من 44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظرا لاستعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن مايكروسوفت اكتشفت ذلك من خلال مقارنة أكثر من 3 مليار من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، التي تم نشرها على الإنترنت من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات.

وأوضحت الشركة الأميركية أن عملية الفحص اقتصرت على كلمات المرور، التي تم استعمالها عدة مرات في الفترة من يناير حتى مارس 2019، وقامت الشركة بمقارنة كلمات مرور المستخدمين مع بيانات تسجيل الدخول التي تم تسريبها على الإنترنت، ونشرت هذه النتائج في تقرير الأمان الخاص بها.

وأضافت مايكروسوفت أنها أجبرت المستخدمين على تغيير كلمات المرور، من خلال إظهار مربع حوار يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة الألعاب إكس بوك والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكتروني “أوتلوك”.

وأوضح اختبار مايكروسوفت سبب تحذير خبراء تكنولوجيا المعلومات من استعمال نفس كلمة المرور في عدة خدمات أو حسابات على الويب، حيث يتعين على المستخدم استعمال كلمة مرور فردية لكل خدمة وحساب على الإنترنت.